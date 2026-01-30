Crans-Montanaa Pm Roma accesso ad atti

La Procura di Crans-Montana ha dato il via libera all’Italia per ottenere gli atti relativi alla tragedia avvenuta in Svizzera. La decisione è stata comunicata dalla portavoce dell’Ufficio federale di giustizia, che ha confermato il coinvolgimento dell’autorità svizzera. Ora l’Italia potrà accedere ai documenti necessari per le indagini.

20.00 La Procura vallesana ha concesso l'assistenza giudiziaria all'Italia in relazione alla tragedia di Crans-Montana Lo ha detto una portavoce dell'Ufficio federale di giustizia (UFG),l'autorità competente in materia alla Radio SRF. L'UFG precisa di essere stato informato che il pubblico ministero del Canton Vallese ha dato seguito alla rogatoria presentata dalla Procura di Roma.Le autorità italiane avranno accesso alle prove già raccolte.Ciò avverrà nel rispetto dei diritti previsti dalla legge per le parti coinvolte.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Roma ha avviato un’indagine sulla tragedia di Crans-Montana, in seguito all’incendio del locale Le Constellation durante la notte di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui molti giovani italiani.

Il Tribunale di Sion ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nel rogo di Capodanno che ha causato 40 vittime e 116 feriti.

