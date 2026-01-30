Crans-Montana scontro in tv tra Del Debbio e Filippo Lombardi ex senatore svizzero | Scandaloso Cavolate

Nella puntata televisiva di ieri, Paolo Del Debbio e l’ex senatore svizzero Filippo Lombardi sono venuti a confronto su un tema caldo: gli indennizzi per le famiglie delle vittime di Crans-Montana. La discussione si è accesa, con Lombardi che ha definito “scandaloso” e “cavolate” alcune posizioni di Del Debbio. La polemica ha attirato l’attenzione di molti, con i due che si sono scambiati accuse dure.

Scintille in Tv tra Paolo Del Debbio e l'ex senatore svizzero Filippo Lombardi. Intervenendo in collegamento su Rete 4, il politico e giornalista elvetico ha accusato il conduttore di diffondere "fake news" sulle cifre dei risarcimenti alle famiglie delle vittime della strage di Crans-Montana mandate in onda in trasmissione. "È scandaloso" ha ribadito Del Debbio nonostante le precisazioni, ritenendo le cifre una "elemosina". Lo scontro per le cifre sui risarcimenti Del Debbio ha parlato di un'altra "beffa" sugli indennizzi, mostrando durante la puntata della suo programma Dritto e Rovescio la cifra di 10.

