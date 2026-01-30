crans montana pm di roma avranno accesso ad atti indagine

La procura di Roma potrà consultare gli atti dell’indagine sulla tragedia di Crans-Montana. La procura vallesana ha dato il via libera all’assistenza giudiziaria richiesta dall’Italia. Ora gli inquirenti italiani potranno analizzare i documenti e le prove raccolte in Svizzera. La decisione arriva in un momento chiave delle indagini, che proseguono per chiarire le cause di quanto accaduto.

La Procura vallesana ha concesso l’assistenza giudiziaria all’Italia in relazione alla tragedia di Crans-Montana. Lo ha detto una portavoce dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), l’autorità competente in materia, ai microfoni della Radio SRF. L’UFG precisa di essere stato informato oggi che il pubblico ministero del Canton Vallese ha dato seguito alla rogatoria presentata dalla Procura di Roma. Concretamente le autorità italiane avranno accesso alle prove già raccolte. Ciò avverrà nel rispetto dei diritti previsti dalla legge per le parti potenzialmente coinvolte dalle misure di assistenza giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La procura di Roma ha avviato un’indagine sull’incendio di Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei italiani.

