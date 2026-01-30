crans montana moretti liberi tanto li risentono fra 10 giorni

Moretti è stato rimesso in libertà. La decisione arriva a dieci giorni di distanza dalla strage di Capodanno, che ha sconvolto la cittadina di Crans-Montana. Nel frattempo, la procura ha aperto un altro fascicolo, e tra gli indagati c’è anche Christophe Balet, responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune. La situazione resta tesa, e le indagini continuano a ritmo serrato.

C’è il quarto indagato per la strage di Capodanno: Christophe Balet, alla guida del servizio di sicurezza pubblica del Comune. Dimessa dall’ospedale Eleonora Palmieri, la ventinovenne di Rimini: «Ora fisioterapia, medicazioni e lavoro psicologico». Il Comune di Crans Montana è marcato sempre più stretto. Anche l’attuale capo del dipartimento di sicurezza pubblica entra nella lista degli indagati con la lente della Procura della Repubblica vallesana che stringe sulle responsabilità penali dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

L'articolo analizza le circostanze della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sollevando dubbi sulla gestione della giustizia svizzera e sulla libertà dei presunti responsabili, i Moretti.

La Procura di Roma si prepara a inviare un team di investigatori in Svizzera per collaborare con le autorità locali nell'indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans Montana.

Crans-Montana: paga e torna libero dopo la strage

