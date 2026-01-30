La discesa libera femminile di Coppa del mondo a Crans-Montana è stata cancellata poco prima della partenza. Le condizioni meteo, con una forte nevicata e scarsa visibilità, hanno spinto il giudice a fermare la gara per motivi di sicurezza. Lindsey Vonn, che aveva già avuto problemi in allenamento, non ha potuto scendere in pista dopo le tre cadute che avevano messo in allerta gli organizzatori.

AGI - La discesa libera femminile di Coppa del mondo di Crans-Montana è stata annullata a seguito delle condizioni di visibilità e meteo (nevicata in atto) ritenute non sicure per la sicurezza delle atlete da parte del giudice arbitro della Fis, Peter Gerdol. Su sei atlete scese, tre sono cadute non hanno completato la gara, tra esse anche la campionessa statunitense Lindsey Vonn. Ansia per la campionessa statunitense. Lindsey Vonn è caduta dopo una dozzina di secondi di gara e ora si teme per le condizioni del ginocchio sinistro. La fuoriclasse statunitense è finita nelle reti e dopo alcuni minuti di apprensione si è rialzata sciando lentamente verso il traguardo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crans-Montana, la discesa annullata dopo tre cadute, ansia per Lindsey Vonn

