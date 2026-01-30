crans montana la discesa annullata dopo 6 cadute ansia per lindsey vonn

La discesa libera femminile a Crans-Montana è stata cancellata dopo sei cadute e condizioni di neve che peggioravano. Le atlete, tra cui Lindsey Vonn, avevano già mostrato segni di nervosismo, ma alla fine il giudice ha deciso di fermare la gara per motivi di sicurezza. La neve continua a cadere forte, e le condizioni non sono migliorate.

AGI - La discesa libera femminile di Coppa del mondo di Crans-Montana è stata annullata a seguito delle condizioni di visibilità e meteo (nevicata in atto) ritenute non sicure per la sicurezza delle atlete da parte del giudice arbitro della Fis, Peter Gerdol. Su sei atlete scese, tre sono cadute non hanno completato la gara, tra esse anche la campionessa statunitense Lindsey Vonn. Ansia per la campionessa statunitense. Lindsey Vonn è caduta dopo una dozzina di secondi di gara e ora si teme per le condizioni del ginocchio sinistro. La fuoriclasse statunitense è finita nelle reti e dopo alcuni minuti di apprensione si è rialzata sciando lentamente verso il traguardo. 🔗 Leggi su Agi.it

