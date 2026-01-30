Crans-Montana Eleonora in ospedale | l’annuncio pochi minuti fa

Eleonora Palmieri è uscita dall’ospedale di Cesena dopo essere stata ricoverata a causa di un incendio a Crans-Montana. La giovane di 29 anni, originaria di Rimini, ha lasciato il nosocomio pochi minuti fa. Le sue condizioni sembrano migliorate e ora si trova a casa, mentre gli investigatori continuano a lavorare per capire cosa sia successo durante l’incendio.

Eleonora Palmieri, 29 anni, originaria di Rimini, è stata dimessa dall’ospedale Bufalini di Cesena dopo il ricovero seguito al grave incendio che l’ha coinvolta a Crans-Montana. La giovane lascia la struttura con condizioni giudicate “buone” dall’ Ausl Romagna, chiudendo una fase delicata del percorso clinico e avviando quella, altrettanto impegnativa, della riabilitazione a lungo termine. La sua vicenda sanitaria è passata da più tappe: dopo l’emergenza iniziale, il trasferimento al Niguarda di Milano e, dal 21 gennaio, l’ingresso al Centro Grandi Ustionati del Bufalini, riferimento per i casi complessi.🔗 Leggi su Tvzap.it

Eleonora Palmieri lascia l'ospedale di Crans-Montana.

Eleonora, dall’ospedale Niguarda di Milano, con parole piene di emozione, ricorda la lotta quotidiana in terapia intensiva.

Crans-Montana, Eleonora dimessa dall’ospedale: Grazie di cuore a tutti, non sono solaEleonora Palmieri, dopo il rogo di Crans-Montana in cui è rimasta ferita, è stata dimessa dal Centro Grandi Ustionati di Cesena. Ad attenderla è un percorso lungo, fatto di medicazioni e psicoterapia, ... ildigitale.it

Crans-Montana, Eleonora Palmieri torna a casa. La 29enne che ha studiato a Pesaro è stata dimessa dall’ospedale di Cesena dopo le ustioniPESARO Si intravede un barlume di speranza in fondo al tunnel di agonia che ha circondato per giorni Eleonora Palmieri, 29enne di Cattolica, conosciuta in città per aver studiato ... corriereadriatico.it

