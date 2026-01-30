Crans-Montana cancellata la discesa femminile di sci | troppe cadute – FOTO

La discesa femminile di sci a Crans-Montana è stata annullata. La giuria ha deciso di cancellare la gara dopo che molte atlete sono cadute durante le prove. L’evento, previsto come prima tappa della Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è stato sospeso per motivi di sicurezza. Le atlete si sono ritrovate a dover abbandonare la pista a causa di numerosi incidenti.

La giuria di gara ha cancellato la discesa di Coppa del Mondo a Crans-Montana, appuntamento di apertura della tappa nella località svizzera, l'ultimo del massimo circuito prima della pausa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La sfida è stata sospesa dopo sei discese per via delle condizioni complicate sia dal punto di vista meteo, con una nevicata in intensificazione nella parte superiore del tracciato, sia del manto della pista, che ha messo in difficoltà diverse atlete. Resta al momento programmata per le 12 la prima prova maschile in vista della discesa di domenica. Domani è in calendario alle 11 il SuperG femminile, preceduto dalla seconda prova maschile.

