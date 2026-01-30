Cotignola il Teatro Binario si rifà il look dopo l' invasione di termiti | fissata la data di riapertura

Dopo un lungo stop causato dall'infestazione di termiti, il Teatro Binario di Cotignola si prepara a riaprire. I lavori di ristrutturazione sono partiti e la data di riapertura è stata fissata per la fine di giugno 2026. La struttura sta tornando a nuova vita, pronta a riprendere il suo ruolo di spazio culturale per la comunità.

Un investimento di 90mila euro trasformerà l'emergenza termiti in un'occasione di restyling completo: nuovi impianti, carpenteria e arredi per lo storico spazio culturale Il sipario del Teatro Binario si prepara ad alzarsi di nuovo. Dopo lo stop forzato causato da un'infestazione di termiti, il cantiere è entrato nel vivo con l'obiettivo di riconsegnare la struttura alla cittadinanza entro la fine di giugno 2026. Non si tratterà di una semplice riparazione, ma di una vera e propria riqualificazione funzionale dal valore complessivo di circa 90mila euro. L'intervento più consistente riguarda la realizzazione del nuovo impianto termico, "un'opera da 33mila euro la cui progettazione definitiva, affidata all'ingegner Enrico Dall'Olio, sarà pronta entro la prima metà di febbraio", spiega l'Unione dei comuni della bassa Romagna.

