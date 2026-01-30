Da mesi la polizia di Modena aveva in mano il sospetto di uno stupratore seriale che aveva colpito tre donne tra i 50 e i 60 anni tra febbraio e giugno. È stata la testimonianza di una delle vittime, unita all’impegno degli investigatori, a far scattare il blitz decisivo. Il giovane studente di 20 anni è stato catturato e ora si trova in caserma, mentre si cerca di capire se ci siano altre vittime.

Modena, 30 gennaio 2026 – Empatia, ascolto, esperienza. È stato grazie ad un lavoro di squadra e alla collaborazione di una delle vittime che si è arrivati ad identificare il violentatore seriale, ovvero lo studente di 20 anni che a febbraio, maggio e giugno ha preso di mira tre differenti vittime tra i 50 e i 60 anni. Ad individuarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile grazie ad un ‘antico’ metodo di indagine: un identikit quasi perfetto dell’autore di reato realizzato da un esperto disegnatore della Polizia Scientifica che, con la collaborazione della vittima è riuscito a dare un volto all’aggressore seriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Così ho dato un volto allo stupratore seriale”: violentatore in trappola

