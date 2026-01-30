Cos'è il succo di sottaceti disgustosa bevanda che ha salvato Alcaraz mentre era in balia dei crampi

Durante la semifinale degli Australian Open, Carlos Alcaraz ha rischiato di perdere contro Zverev a causa di crampi. La sua salvezza è arrivata da una bevanda insolita: il succo di sottaceti, conosciuto anche come pickle juice. Un sorso che ha aiutato il tennista spagnolo a riprendere fiato e a continuare la partita, dimostrando come anche le soluzioni più strane possano fare la differenza sul campo.

Carlos Alcaraz ha dovuto combattere con i crampi durante la semifinale degli Australian Open con Zverev, determinante è stato il pickle juice, il succo di sottaceti, una mano santa per combattere i crampi. L'Extreme Heat Protocol è una misura di sicurezza applicata durante le partite di tennis in condizioni climatiche estreme, per tutelare la salute dei giocatori. Succo di cetrioli sottaceto contro i crampi: lo usano i campioni, anche Jannik Sinner. Il succo di cetriolini salva Sinner, cos'è e come si usa il pickle juice usato agli Australian Open contro i crampi. Jannik Sinner utilizza il succo di cetriolini sott'aceto (pickle juice) durante i match, in particolare agli Australian Open, come rimedio. Jannik Sinner e la bevanda speciale: ecco cos'è il Pickle Juice, il succo di cetriolini sottaceto. Ogni tennista ha un suo segreto. Jannik Sinner, ad esempio, ha i «Pickle Juice» succo di sottaceti. Questo per combattere i crampi. L'azzurro, che domani si gioca la seconda finale di fila agli Australian Open.

