Cos’è il biglietto olimpico da 10 euro che il bambino cacciato dal bus non aveva

Il caso di Riccardo, l’undicenne che ha dovuto affrontare sei chilometri di neve per tornare a casa, fa discutere. Il bambino era stato lasciato a piedi dal bus perché aveva ancora il vecchio biglietto da 2,50 euro, che non era più valido, mentre l’autista ha rifiutato di farlo salire. Quel biglietto da 10 euro, che ha sostituito il precedente per le Olimpiadi di Milano-Cortina, ora diventa al centro di polemiche e confusione.

Belluno, 30 gennaio 2026 – Sta destando molto scalpore la disavventura del piccolo Riccardo, il bambino di 11 anni costretto a fare 6 chilometri in mezzo alla neve per tornare a casa, dopo essere stato lasciato a piedi a metà strada dal bus che non ha accettato il suo ‘vecchio’ biglietto da 2,50 euro, sostituito da quello nuovo da 10 euro introdotto successivamente per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Intanto, l’autista dell’autobus che ha costretto il bambino ad abbandonare il mezzo è stato sospeso. La vicenda – ricordiamo – è accaduta in provincia di Belluno e l’azienda finita nel mirino (e denunciata dalla famiglia del bimbo per abbandono di minore) è la Dolomiti Bus che, con la linea 30 Calalzo-Cortina, copre la tratta da San Vito a Vodo, paese nel quale vive l’11enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cos’è il biglietto olimpico da 10 euro che il bambino cacciato dal bus non aveva Approfondimenti su Belluno 30 gennaio 2026 Sospeso l’autista che ha cacciato il bambino dal bus perché senza biglietto ‘olimpico’. “Disumano, è abbandono di minore” Un autista di un bus a Belluno ha fatto scendere un bambino di 11 anni perché senza biglietto “olimpico”. Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus. Il super-biglietto olimpico (da 10 euro) scatena una bufera politica: «Gestione scandalosa» Un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus durante un collegamento in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Belluno 30 gennaio 2026 Argomenti discussi: Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km sotto la neve; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato; The Edge a NY: biglietti, pass e consigli per visitare l'osservatorio di Huson Yards; Laboratori per bambini a Villa Litta. Cosa c'era scritto nel biglietto di addio dei genitori di Carlomagno - facebook.com facebook

