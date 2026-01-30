Cosa fare anche gratis a Trento dal 30 gennaio all’1 febbraio | tutti gli eventi

Trento si prepara a un fine settimana ricco di eventi tra tradizioni di Carnevale, feste di paese e appuntamenti culturali. Dal 30 gennaio all’1 febbraio, la città offre spettacoli di musica, teatro, mostre e visite guidate, molti anche gratuiti. Le strade si animano con le celebrazioni e le attività all’aperto, perfette per chi vuole vivere il cuore della città senza spendere.

Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti Il Trentino apre il fine settimana tra tradizioni di Carnevale, feste di paese e appuntamenti culturali che spaziano dalla grande musica al teatro, senza dimenticare mostre, visite guidate e attività outdoor. Un'agenda densa, da vivere tra città e valli, con diverse proposte a ingresso libero e iniziative adatte anche alle famiglie.

Dal 2 al 4 gennaio, a Trento si svolgono numerosi eventi, molti dei quali gratuiti, ideali per trascorrere il primo weekend dell’anno in modo piacevole e rilassato.

