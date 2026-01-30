Cosa è successo ad Alcaraz contro Zverev | i crampi e il punteggio in cui è sorto il problema

Questa mattina agli Australian Open 2026, la semifinale tra Alcaraz e Zverev si è complicata all’improvviso. Durante il match, il tennista spagnolo ha cominciato a soffrire di crampi alla gamba destra, rendendo difficile il suo gioco. La partita, già intensa, si è fatta ancora più tesa, con Alcaraz che ha dovuto fermarsi più volte per cercare di riprendere fiato. La situazione ha lasciato tutti in attesa di vedere come si sarebbe evoluta la sfida, che ora potrebbe cambiare volto da un momento all’altro

Rischia di cambiare volto all’improvviso il corso della prima semifinale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis, che vede fronteggiarsi lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev: l’iberico ha accusato problemi fisici alla gamba destra. Nel corso del nono gioco del terzo set, infatti, lo spagnolo, in vantaggio per 6-4 7-6 (5) 4-4, ha accusato un problema fisico, giocando parte del game da fermo. Lo spagnolo ha iniziato a muoversi male, è andato sotto 15-30, ma si è cavato d’impaccio dalla situazione, tenendo la battuta senza concedere break point. Al cambio di campo l’iberico ha chiesto ed ottenuto un medical timeout, circostanza che ha fatto infuriare Zverev: il tedesco, infatti, si è lamentato con il giudice di sedia e con il supervisor, affermando che quelli dello spagnolo fossero crampi, e che quindi l’intervento del fisioterapista per 3 minuti non fosse legittimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante il terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha accusato numerosi crampi che lo hanno costretto al ritiro, interrompendo il match contro Spizzirri.

