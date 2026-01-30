Cortina mette all’asta la sua torcia olimpica… Ma è quella del 1956 e il suo viaggio da Roma a Venezia si chiude a Milano

Da ilgiorno.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cortina ha deciso di vendere la sua torcia olimpica del 1956. È un pezzo raro, che ha attraversato Roma e Venezia prima di arrivare a Milano, dove ora è in vendita. La torcia non rappresenta i Giochi di quest’anno, ma quella storica delle prime Olimpiadi invernali organizzate in Italia.

Milano, 30 gennaio 2026 –  La torcia olimpica di Cortina? È già stata messa in vendita. No, non quella di questi Giochi olimpici che prendono il via venerdì 6 febbraio ma quella, rara e unica, delle Olimpiadi invernali che la perla delle Dolomiti ospitò nel 1956. La casa d’aste – l'appuntamento per chi vuole accaparrarsela prende il via oggi, 30 gennaio – è a Milano: si tratta della prestigiosa “Cambi”  di via San Marco 22 in zona Brera.   Come e fino a quando partecipare . Un lotto eccezionale e otto: una rara torcia olimpica originale dei VII Giochi Olimpici Invernali. L'asta (accessibile anche on line da remoto) si concluderà il 6 febbraio 2026 alle 20, proprio in concomitanza con la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cortina mette all8217asta la sua torcia olimpica8230 ma 232 quella del 1956 e il suo viaggio da roma a venezia si chiude a milano

© Ilgiorno.it - Cortina mette all’asta la sua torcia olimpica… Ma è quella del 1956, e il suo viaggio da Roma a Venezia si chiude a Milano

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

Milano-Cortina 2026, il passaggio della torcia olimpica a Venezia

A due settimane dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica ha proseguito il suo percorso a Venezia, dopo aver attraversato Mestre tra i cittadini.

Milano-Cortina 2026, oggi si accende la fiamma olimpica: come funziona il rito e il viaggio della torcia dalla Grecia all’Italia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: Il nuovo OMEGA Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 sfoggia un quadrante in ceramica effetto brina.

cortina mette all astaCortina mette all’asta la sua torcia olimpica… Ma è quella del 1956, e il suo viaggio da Roma a Venezia si chiude a MilanoA organizzarla è la casa d’aste Cambi di via San Marco. Realizzata in lega d’alluminio e ispirata dalle precedenti edizioni di Londra e Melbourne. Il miglior offerente ha tempo fino al 6 febbraio per ... ilgiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.