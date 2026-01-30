Cortina ha deciso di vendere la sua torcia olimpica del 1956. È un pezzo raro, che ha attraversato Roma e Venezia prima di arrivare a Milano, dove ora è in vendita. La torcia non rappresenta i Giochi di quest’anno, ma quella storica delle prime Olimpiadi invernali organizzate in Italia.

Milano, 30 gennaio 2026 – La torcia olimpica di Cortina? È già stata messa in vendita. No, non quella di questi Giochi olimpici che prendono il via venerdì 6 febbraio ma quella, rara e unica, delle Olimpiadi invernali che la perla delle Dolomiti ospitò nel 1956. La casa d’aste – l'appuntamento per chi vuole accaparrarsela prende il via oggi, 30 gennaio – è a Milano: si tratta della prestigiosa “Cambi” di via San Marco 22 in zona Brera. Come e fino a quando partecipare . Un lotto eccezionale e otto: una rara torcia olimpica originale dei VII Giochi Olimpici Invernali. L'asta (accessibile anche on line da remoto) si concluderà il 6 febbraio 2026 alle 20, proprio in concomitanza con la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cortina mette all’asta la sua torcia olimpica… Ma è quella del 1956, e il suo viaggio da Roma a Venezia si chiude a Milano

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

A due settimane dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica ha proseguito il suo percorso a Venezia, dopo aver attraversato Mestre tra i cittadini.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: Il nuovo OMEGA Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 sfoggia un quadrante in ceramica effetto brina.

Cortina mette all’asta la sua torcia olimpica… Ma è quella del 1956, e il suo viaggio da Roma a Venezia si chiude a MilanoA organizzarla è la casa d’aste Cambi di via San Marco. Realizzata in lega d’alluminio e ispirata dalle precedenti edizioni di Londra e Melbourne. Il miglior offerente ha tempo fino al 6 febbraio per ... ilgiorno.it

Un hamburger per cani a 120 euro. Succede a Cortina. E diventa notizia. Qualcuno dirà: “Ognuno è libero di spendere i propri soldi come crede”. Ed è vero. Nessuno lo mette in discussione. Ma la libertà non cancella il significato degli eccessi. Viviamo in un P - facebook.com facebook

L’asse strategico verso Cortina d’Ampezzo cambia volto. Con l’apertura al traffico delle varianti di Tai e Valle di Cadore sulla strada statale 51 di Alemagna, Anas (Gruppo FS Italiane) mette a segno un passaggio cruciale nel piano di potenziamento de... x.com