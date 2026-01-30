Corsia destra nel mirino | Juanlu Sanchez o Holm

La Juventus tiene d’occhio Juanlu Sanchez e Holm per rinforzare la corsia destra. Il Napoli, intanto, continua a lavorare sul mercato per trovare il rinforzo giusto. La società bianconera sta valutando le opzioni e potrebbe decidere presto quale dei due giocatori portare in squadra. Nei prossimi giorni si attende un passo ufficiale o qualche novità concreta.

. Occhio all'interesse della Juventus Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la fascia destra della difesa e ha individuato due profili principali sui quali stanno andando avanti le valutazioni della dirigenza. Da una parte c'è Juanlu Sanchez, giovane laterale del Siviglia classe 2003, dall'altra Emil Holm del Bologna, soluzione più esperta e già rodata in Serie A. Per quanto riguarda il talento spagnolo, il club azzurro ha già incassato il gradimento del giocatore. Il nodo resta però legato alla formula dell'operazione: il Siviglia è disposto a lasciarlo partire soltanto con un prestito accompagnato dall'obbligo di riscatto, mentre il Napoli continua a spingere per inserire il semplice diritto, creando così una distanza che andrà colmata nelle prossime ore.

