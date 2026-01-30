I mercati valutari sono in agitazione. L’oro ha raggiunto livelli record, superando i 5.300 dollari l’oncia, mentre il dollaro si indebolisce ai minimi da quattro anni. La situazione crea incertezza e apre nuovi scenari anche per l’Italia, che deve fare i conti con i rischi e i vantaggi di questa volatilità.

Mercati valutari sulle montagne russe. L'oro ha sfondato i 5.300 dollari l'oncia, toccando i massimi storici mentre il dollaro affonda ai minimi da quattro anni.

Corsa all'oro e tracollo del dollaro, cosa sta succedendo? Quali sono i vantaggi (e rischi) per l'Italia

Corsa all'oro e tracollo del dollaro, cosa sta succedendo? Quali sono i vantaggi (e rischi) per l'ItaliaMercati valutari sulle montagne russe. L'oro ha sfondato i 5.300 dollari l'oncia, toccando i massimi storici mentre il dollaro affonda ai minimi ... msn.com

La corsa all’oro e la ‘fuga nei caveau’ del miliardario di Hong KongCheah Cheng Hye ha convertito il 25% del suo patrimonio in metalli preziosi, convinto che il bene rifugio per eccellenza resti l’oro custodito nei caveau. fortuneita.com

