Corriere dello Sport – Visite mediche per Raterink con il Cagliari | poi firma e ufficialità

Othniel Raterink ha già sostenuto le visite mediche con il Cagliari. Ora aspetta solo l’ufficialità e la firma del contratto. La società sarda ha deciso di puntare sul giocatore, che si appresta a cominciare questa nuova avventura in Serie B.

2026-01-30 16:27:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Othniel Raterink va verso l’inizio della sua nuova avventura con la maglia del Cagliari. Il terzino destro, classe 2006, è arrivato nel pomeriggio a Villa Stuart per iniziare le visite mediche di rito con il club rossoblù. Poi, in base all’esito dei vari test, raggiungerà la squadra in serata per firmare il contratto. Cagliari che sabato alle 20:45 sarà impegnato nello scontro diretto per la salvezza contro il Verona alla Unipol Domus. Visite mediche per Raterink, chi è il nuovo acquisto del Cagliari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

