I giocatori del Napoli si preparano per la prossima partita. Rrahmani ha saltato la rifinitura di ieri e si deve ancora capire se sarà disponibile. Rom continua ad allenarsi con il gruppo e punta a scendere in campo. La squadra si gioca molto, e i tifosi aspettano novità ufficiali sulle condizioni dei difensori.

"> Scarico ieri, rifinitura oggi e di nuovo subito in campo. Il Napoli non ha tempo per fermarsi e domani pomeriggio, al Maradona, affronterà la Fiorentina nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle ore 18. Tre giorni dopo la delusione contro il Chelsea, costata l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Antonio Conte è chiamata a reagire, come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. L’obiettivo resta duplice: provare ad avvicinarsi alla vetta e consolidare la zona Champions, nonostante un’emergenza che continua a mordere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Rrahmani da verificare. Rom in corsa”

Il Napoli si prepara alla trasferta di Copenaghen con Romelu Lukaku nuovamente a disposizione.

