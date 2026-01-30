Corriere dello Sport | Napoli l’effetto Lookman può sbloccare Sulemana | Manna alla finestra

Il Napoli punta a sbloccare la situazione di Sulemana grazie alla presenza di Ademola Lookman. L’attaccante inglese sta attirando l’attenzione, e si pensa che il suo impatto possa aiutare a far emergere le qualità del giocatore ghanese. Intanto, Manna si tiene pronto, aspettando sviluppi.

"> Anche questa volta Ademola Lookman incrocia il destino del Napoli, seppur indirettamente. L’attaccante dell’Atalanta, già seguito con attenzione la scorsa estate, resta una pedina chiave del mercato e potrebbe orientare le scelte del direttore sportivo Manna sull’esterno offensivo da consegnare ad Antonio Conte. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il futuro di Lookman è infatti strettamente legato a quello di Kamaldeen Sulemana, nuovo nome caldo per l’attacco azzurro. L’esterno ghanese, 23 anni, è di proprietà dell’Atalanta e rappresenta un profilo che piace molto al Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

