Corriamo per il gusto di stare insieme Il presidente dei Runners Bergamo | Io tedoforo dedico quei 200 metri a mia moglie
Mario Pirotta, presidente dei Runners Bergamo, ha corso i 200 metri della fiaccola olimpica dedicandoli a sua moglie. Lui sarà tra i tedofori nel 2027, e ha raccontato che la passione per la corsa si è diffusa anche tra i familiari. «Corriamo per il gusto di stare insieme», ha detto, sottolineando quanto questa esperienza rappresenti un momento speciale per lui e la sua famiglia.
L’INTERVISTA. Un altro runner tra i tedofori: è Mario Pirotta, presidente dei Runners Bergamo. Nel 2027 un progetto speciale, ora la Fiaccola olimpica: «La dedico a mia moglie: si è messa a correre pure lei». «Il 2 febbraio arriverà la fiaccola olimpica a Bergamo per le Olimpiadi Milano Cortina e sono stato prescelto: sarò uno dei tedofori di Bergamo». Mario Pirotta è emozionato, come sportivo sicuramente, ma anche come bergamasco e come presidente dei Runners Bergamo, associazione sportiva che a Bergamo raccoglie centinaia di iscritti e organizza manifestazioni all’insegna della corsa. «È un’emozione grande per una persona che vive di sport e vive lo sport». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
