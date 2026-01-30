Corriamo per il gusto di stare insieme Il presidente dei Runners Bergamo | Io tedoforo dedico quei 200 metri a mia moglie

Mario Pirotta, presidente dei Runners Bergamo, ha corso i 200 metri della fiaccola olimpica dedicandoli a sua moglie. Lui sarà tra i tedofori nel 2027, e ha raccontato che la passione per la corsa si è diffusa anche tra i familiari. «Corriamo per il gusto di stare insieme», ha detto, sottolineando quanto questa esperienza rappresenti un momento speciale per lui e la sua famiglia.

