Corona pubblica l'audio di Fanpage con Teresa Cilia Rocco | Abbiamo ricevuto pressioni per quella telefonata

Nella seconda puntata di ‘Non è la Tv’, Stefania Rocco di Fanpage rivela che la conversazione con Teresa Cilia, finita nel format di Fabrizio Corona, è stata seguita da pressioni. La giornalista spiega che hanno deciso di non pubblicare il audio, anche se sono stati criticati per aver svolto il loro lavoro.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Fanpage News Stop al GFVip, incertezza a Mediaset: "Stiamo ancora valutando". L'audio arrivato a Fanpage.it Mediaset al momento non ha ancora comunicato ufficialmente il destino del Grande Fratello Vip. Paolo Stella pubblica l'ultimo audio lasciato in segreteria da Ornella Vanoni: "Ci sentiamo domani per decidere" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fanpage News Argomenti discussi: Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Falsissimo va in onda su De Filippi, Scotti, Lui e i Berlusconi; Caso Corona-Signorini: il giudice blocca 'Falsissimo'. Tutela o censura preventiva?; La decisione del giudice è corretta ma è a rischio la libertà di espressione. Ludmilla Radchenko, ex Letterina pubblica le chat con Fabrizio Corona: Ti volevo parlare di una cosa, fidati...La ex letterina, che vive da tempo a Dubai dedicandosi all'arte, pubblica i messaggi privati di Fabrizio Corona: la chat completa ... today.it Corona sfida Signorini e pubblica Falsissimo: record di visualizzazioni per la nuova puntataNonostante l'ordinanza del Tribunale di Milano, Fabrizio Corona pubblica la nuova puntata di Falsissimo. Migliaia di utenti collegati su YouTube tra riferimenti a Signorini e retroscena Mediaset. movieplayer.it "Il silenzio non è sempre una fuga". Dopo anni di assenza pubblica, Salvatore Di Carlo rompe il silenzio sul caso Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. Nel suo messaggio c'è anche una presa di posizione netta su Uomini e Donne. - facebook.com facebook Ma in tutto ciò si è capito perché Fanpage chiamava Teresa Cilia per sapere se Maria De Filippi "usava il suo potere per avvicinare ragazze" e se ci hai mai provato con lei x.com

