Fabrizio Corona si trova nel mirino delle “letterine” che ora gli scagliano contro attacchi duri e diretti. Quello che doveva essere un colpo mediatico si è trasformato in un fallimento, con Corona che non si aspettava questa reazione e ora si ritrova sotto attacco.

Quello che doveva essere l’ennesimo colpo mediatico firmato Fabrizio Corona si è trasformato in un boomerang. Le accuse lanciate contro Gerry Scotti e il mondo di Passaparola hanno avuto un effetto collaterale che forse l’ex re dei paparazzi non aveva previsto: la reazione compatta delle ex Letterine, donne che oggi non accettano più di restare in silenzio quando il loro passato viene usato come arma narrativa. A rompere per prima il muro del silenzio è stata Ludmilla Radchenko, ma non è rimasta sola a lungo. Ludmilla Radchenko contro Corona: ecco come difende Gerry Scotti. Dopo la pubblicazione della terza puntata di Falsissimo, Ludmilla Radchenko ha deciso di intervenire pubblicamente, mostrando nelle sue Instagram Stories una conversazione privata con Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Corona non aveva messo in conto la furia delle “letterine”: sono tutte contro di lui, attacchi duri e giusti

In un contesto di critiche e accuse pubbliche, Fabrizio Corona ha rivolto nuove insinuazioni a Gerry Scotti, coinvolgendo anche le Letterine di Passaparola.

Fabrizio Corona ha recentemente rivolto delle accuse a Gerry Scotti, coinvolgendolo in presunti rapporti con le Letterine di Passaparola.

