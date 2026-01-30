Coppa Italia biglietti Inter Torino | come acquistare e le novità nelle fasi di vendita

L’Inter torna in campo subito dopo la partita con la Cremonese, questa volta per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino. I biglietti sono già in vendita, e le modalità di acquisto sono state aggiornate. I tifosi che vogliono seguire la squadra allo stadio devono affrettarsi, perché la richiesta è alta e i posti disponibili sono limitati. La partita si giocherà mercoledì 4 febbraio alle 21.

Biglietti Inter Torino. L' Inter, successivamente alla partita con la Cremonese, tornerà subito in campo in Coppa Italia per i quarti di finale, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 21 contro il Torino. Una sfida secca che mette in palio l'accesso alle semifinali e che, per l'occasione, si disputerà eccezionalmente all' U-Power Stadium di Monza. San Siro, infatti, non sarà disponibile a causa dei preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, rendendo necessario il trasferimento in Brianza. Proprio per questo cambio di sede, il club nerazzurro ha dovuto riorganizzare anche la gestione dei biglietti.

