conversione innovativa dei gas scarichi in risorse industriali sostenibili

La tecnologia messa a punto da Wonyong Choi permette di trasformare i gas di scarico in risorse utili per l’industria. Un metodo che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le aziende gestiscono le emissioni di CO2, rendendo i processi più sostenibili e meno inquinanti. La novità sta nel convertire i gas di scarico in prodotti utili, riducendo l’impatto ambientale e creando nuove opportunità di business. La ricerca sta attirando l’attenzione di esperti e imprenditori, pronti a mettere in pratica questa soluzione innovativa.

Una nuova tecnologia sviluppata da un team guidato dal ricercatore Wonyong Choi ha rivoluzionato il modo in cui si affronta l'emissione di anidride carbonica nei processi industriali. Il sistema, basato su un elettrodo a tre strati, riesce a catturare e trasformare direttamente la CO? contenuta nei gas di scarico in acido formico, un composto chimico utilizzato in settori come la produzione di fertilizzanti, la sintesi farmaceutica e i materiali biodegradabili. Il brevetto, pubblicato su ACS Energy Letters e finanziato dalla National Research Foundation of Korea, rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai metodi tradizionali, che separano in due fasi distinte la cattura del carbonio e la sua conversione.

