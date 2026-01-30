convenzione tra inps e pubblica accusa per contrastare lavoro nero e sfruttamento in agricoltura

L’Inps e la Procura di Milano hanno firmato un accordo per combattere il lavoro nero e lo sfruttamento nel settore agricolo. L’obiettivo è agire subito contro chi sfrutta i braccianti e si muove nell’ombra, con controlli più efficaci e azioni coordinate. La collaborazione tra istituzioni vuole mettere fine alle illegalità che ancora colpiscono molti lavoratori in campagna.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale e la Procura della di Milano hanno siglato un’intesa strategica mirata a contrastare il lavoro nero e le forme di sfruttamento nell’agricoltura, con particolare attenzione al fenomeno del caporalato. L’accordo, formalizzato il 30 gennaio 2026 nella sede della Procura milanese, rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle sinergie tra istituzioni previdenziali e organi dell’accusa. Il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, e il procuratore capo Marcello Viola hanno unito le loro forze per creare un sistema di monitoraggio e intervento più efficace, basato su scambio di informazioni, condivisione di dati e coordinamento operativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Milano, oggi, il presidente dell’Inps Gabriele Fava e il Procuratore della Repubblica Marcello Viola hanno firmato una convenzione.

