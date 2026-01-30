Controlli della task force a Catania | lavoro nero e gravi irregolarità in un bar della Plaia

La task force ha effettuato controlli in un bar sulla Plaia a Catania. Durante l’ispezione, sono emerse situazioni gravi: lavoratori irregolari, problemi di sicurezza e carenze igienico-sanitarie. Le forze dell’ordine e gli enti di controllo hanno messo sotto torchio il locale, trovando più di qualche irregolarità. Ora si attendono eventuali sanzioni e interventi per mettere in regola il bar.

Operazione congiunta tra forze dell'ordine e enti di controllo. Lavoratori irregolari, carenze igienico-sanitarie, problemi legati alla sicurezza e diverse violazioni amministrative. È questo il quadro emerso dall'ultima operazione di controllo condotta nei giorni scorsi in due attività commerciali situate tra la Plaia e la zona della Pescheria di Catania. L'intervento è stato coordinato dagli agenti della squadra volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Divisione anticrimine della Questura etnea. All'operazione hanno preso parte anche medici, tecnici e ispettori appartenenti ai vari enti coinvolti nella task force: il servizio Igiene pubblica, il servizio Veterinario e lo Spresal dell'Asp di Catania, il Corpo forestale della Regione Siciliana, l'Ispettorato territoriale del lavoro e la polizia locale – settori Annona e Ambiente – del Comune di Catania.

