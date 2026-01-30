Continuano le adesioni all' Udc Massimo Pellingra Contino nuovo responsabile del settore giuridico amministrativo

L’Udc in Sicilia continua a rafforzarsi con nuove adesioni e incarichi. Questa volta tocca all’avvocato Massimo Pellingra Contino, che ha deciso di entrare nel partito. Dopo aver aderito ufficialmente, è stato nominato responsabile del settore giuridico amministrativo. La scelta segue quella di Maurizio Lo Galbo, e conferma la volontà dell’Udc di puntare su figure esperte e affidabili.

Nuova adesione e nuovo incarico nell'Unione di Centro in Sicilia. L'avvocato Massimo Pellingra Contino, dopo aver aderito ufficialmente all'Unione di Centro seguendo la scelta già fatta da Maurizio Lo Galbo, vista la grande esperienza e professionalità acquisita negli anni, è stato nominato Responsabile Regionale del Settore Giuridico ed Amministrativo dell'Udc. La nomina è stata formalizzata a Palermo il 27 gennaio 2026 dal coordinatore politico regionale On. Decio Terrana, dopo il parere favorevole del segretario nazionale Antonio De Poli e del presidente del partito Lorenzo Cesa. Una scelta che punta a rafforzare l'organizzazione del partito sul territorio e a valorizzare competenze tecniche e professionali a supporto dell'attività politica e amministrativa.

