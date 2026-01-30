Conte si è superato li ha chiusi fuori dallo spogliatoio | cacciati via

Il Napoli ha deciso di non puntare più su due giocatori che, nelle ultime settimane, sono stati sempre più ai margini. Antonio Conte ha scelto di chiudere loro le porte dello spogliatoio e di cacciarli via. La squadra attraversa un momento delicato, dopo l’eliminazione dalla Champions League, e il tecnico ha deciso di fare pulizia. I due giocatori sono ormai fuori dai piani e si apprestano a lasciare il club.

Calciomercato Sassuolo, intesa raggiunta con il Marsiglia per Garcia e Bakola: i neroverdi valutano anche altri profili in Serie A Maignan Milan, si viaggia spediti verso la firma, poi Loftus-Cheek: tre rinnovi nel mirino dei rossoneri. Mentre Modric. Infortunio Almqvist, brutto stop per il centrocampista del Parma! Lesione di alto grado ai flessori Infortunio Dybala, arrivano buone notizie per Gasperini? Ecco l’esito degli esami dell’argentino, le ultimissime Calciomercato Sassuolo, intesa raggiunta con il Marsiglia per Garcia e Bakola: i neroverdi valutano anche altri profili in Serie A Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund, ecco quale sarà il suo futuro Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conte si è superato, li ha chiusi fuori dallo spogliatoio: cacciati via

Approfondimenti su Conte Napoli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: Blitz del Napoli: Conte soffia Giovane a Sarri. E il mercato azzurro continua: tre nomi per la fascia; Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Le mille vite di Lidia Bianco; Champions League, Copenaghen-Napoli 1-1: a Conte non basta il solito McTominay, con i danesi in 10.

Napoli, Conte nel caos: la durissima stoccata dell’exUn ex membro dello staff di Conte si è espresso sulla condizione fisica che molti giocatori del Napoli stanno patendo. newsmondo.it

Conte e l’allergia alla Champions League: vinta una partita su tre nell’Europa che contaLa fallimentare eliminazione del Napoli nella prima fase alimenta i dubbi sulla capacità di Conte ad adattarsi alla Champions League. Mai oltre i quarti di finale (una volta) e un bilancio più che neg ... panorama.it

Conte versione europea: senza voto Dalla stagione 2012/13, Antonio #Conte non ha mai superato i quarti di finale di #ChampionsLeague Cosa ne pensate #TuttoNapoli #Conte - facebook.com facebook

Rally inarrestabile per l'oro che da inizio anno è cresciuto del 17%, ha superato i 5.000 dollari l'oncia costringendo qualche casa d'affari a rivedere i target per il 2026. Ma che dimensione ricopre il metallo prezioso nei portafogli dei consulenti finanziari Rispo x.com