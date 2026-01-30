Conte e quei tanti indizi che ormai fanno una prova | re in patria Cenerentola in Europa Il fallimento del Napoli è un fastidioso Deja-Vu

L’ennesima delusione europea per il Napoli e per Antonio Conte. La squadra di casa perde ancora in Europa, questa volta contro il Chelsea, e il suo percorso si fa sempre più complicato. La notte al “Diego Armando Maradona” si trasforma in un’altra ferita aperta: i gol di João Pedro e il fischio finale che segna il 30° posto in classifica. Per Conte, è un altro passo indietro, che solleva domande sulla sua capacità di far brillare le sue squadre anche in campo internazionale.

