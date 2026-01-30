Conte e quei tanti indizi che ormai fanno una prova | re in patria Cenerentola in Europa Il fallimento del Napoli è un fastidioso Deja-Vu

L’ennesima delusione europea per il Napoli e per Antonio Conte. La squadra di casa perde ancora in Europa, questa volta contro il Chelsea, e il suo percorso si fa sempre più complicato. La notte al “Diego Armando Maradona” si trasforma in un’altra ferita aperta: i gol di João Pedro e il fischio finale che segna il 30° posto in classifica. Per Conte, è un altro passo indietro, che solleva domande sulla sua capacità di far brillare le sue squadre anche in campo internazionale.

Il déjà-vu di Barella: l’errore sul pari del Napoli che ricorda quello in finale di Champions

L’episodio che ha portato al pareggio del Napoli contro l’Inter, segnato da McTominay all’81°, richiama alla memoria un analogo errore di Barella in finale di Champions.

Nicolussi Caviglia è tornato: Parma, il déjà vu diventa una nuova sfida

Hans Nicolussi Caviglia torna a giocare a Parma, ma questa volta il ritorno ha un sapore diverso.

