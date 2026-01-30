Consigliere comunale morto dopo una notte di gelo sotto il fuoristrada Cosa gli è successo

Questa mattina la comunità di Apecchio piange Eucherio Bricca, il consigliere comunale di 75 anni trovato morto dopo una notte passata all’aperto. L’uomo è stato scoperto senza vita sotto il suo fuoristrada, in una zona colpita dal gelo. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo, ma sembra che le condizioni meteorologiche estreme abbiano avuto un ruolo decisivo in questa tragedia.

Il destino di Eucherio Bricca, il consigliere comunale di Apecchio di 75 anni ritrovato senza vita dopo una notte di agonia, resterà cristallizzato in una dinamica che mescola tragica fatalità e condizioni climatiche proibitive. Le autorità competenti hanno infine sciolto le riserve sulla procedura post-mortem: si è deciso infatti di non effettuare l'autopsia sul corpo dell'esponente politico. Una scelta che ha vissuto ore di incertezza, tra la revoca di un primo provvedimento e la decisione definitiva di procedere oggi, alle ore 14, soltanto con l'ispezione cadaverica. Successivamente, la salma sarà esposta per l'ultimo saluto presso la casa funeraria Domus Umana, una struttura inaugurata proprio la scorsa settimana.

