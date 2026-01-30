Consegnate le borse di studio Luigi Bonfanti all’istituto Vegni Capezzine di Camucia

Questa mattina, nell’aula magna dell’Istituto Vegni Capezzine di Camucia, la Fnp Cisl di Arezzo ha consegnato le borse di studio “Luigi Bonfanti” ai ragazzi vincitori. L’evento mira a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza sul lavoro e sui valori della convivenza civile.

Nell’aula magna dell’Istituto Vegni Capezzine di Camucia, la Fnp Cisl di Arezzo ha premiato gli studenti vincitori della borsa di studio intitolata a Luigi Bonfanti, un’iniziativa volta a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e dei valori della convivenza civile tra i più giovani. Il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Questa mattina l’Fnp Cisl di Arezzo ha consegnato il premio della borsa di studio “Luigi Bonfanti” all’istituto Vegni Capuzzine di Camucia.

