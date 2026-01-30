Confindustria Abruzzo Medio Adriatico spinge sulla digitalizzazione ecco la nuova piattaforma

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico lancia una nuova piattaforma digitale per avvicinare ancora di più le imprese associate. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi e utilizzare i dati in modo più efficace, puntando su un modello più moderno e tecnologico. La regione punta così a rafforzare il rapporto tra associazione e imprese, rendendo tutto più rapido e accessibile.

Il nuovo portale rappresenta un ecosistema digitale integrato che mette in relazione imprese, struttura associativa e governance Rafforzare la vicinanza alle aziende associate, semplificare l’accesso ai servizi e valorizzare il patrimonio informativo attraverso un modello digitale evoluto e data-driven. Con questi obiettivi Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha presentato a Pescara la nuova piattaforma digitale di servizi, illustrata nel corso di una conferenza stampa. Il nuovo portale segna un passaggio strategico nel percorso di innovazione dell’associazione: non è soltanto uno spazio informativo, ma un ecosistema digitale integrato che mette in relazione imprese, struttura associativa e governance.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il 10 dicembre a Pescara si è svolto l'incontro “Internazionalizzazione e competitività: le imprese abruzzesi tra Cina e Vietnam”, organizzato da Confindustria Abruzzo medio Adriatico in collaborazione con Simest.

