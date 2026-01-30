Conferenza Casapound alla Camera Pagliarulo Anpi | Sfregio a istituzioni democratiche

La conferenza di Casapound alla Camera è stata annullata all’ultimo minuto. Ieri, i rappresentanti dell’estrema destra, tra cui il portavoce Luca Marsella, avevano programmato una conferenza stampa per presentare una raccolta firme intitolata “Remigrazione e Riconquista”. Ma l’evento è stato cancellato, scatenando le proteste delle opposizioni. L’Anpi ha definito l’accaduto uno “sfregio alle istituzioni democratiche”. La situazione resta calda, con scontri tra chi sostiene il diritto di manifestare e chi chiede il rispetto

È scontro aperto dopo l’annullamento della conferenza stampa che esponenti dell’ estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, avevano in programma alla Camera dei Deputati per la presentazione della raccolta firme ‘Remigrazione e Riconquista’. Alle proteste delle opposizioni, che hanno occupato la sala stampa intonando “Bella Ciao”, si aggiunge anche il commento dell’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Il presidente Gianfranco Pagliarulo ha definito l’iniziativa come “ uno sfregio alle istituzioni ” e ha accusato il governo Meloni di consentire un vero e proprio “liberi tutti” alle organizzazioni neofasciste. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Conferenza Casapound alla Camera, Pagliarulo (Anpi): “Sfregio a istituzioni democratiche” Approfondimenti su CasaPound Camera Il caso della conferenza stampa di CasaPound alla Camera Il 30 gennaio, CasaPound organizza una conferenza stampa presso la Camera dei deputati per presentare la raccolta firme della proposta di legge sulla “remigrazione” degli stranieri in Italia. Opposizioni contestano Casapound alla Camera, annullata conferenza su "remigrazione" Le opposizioni alla Camera hanno bloccato la conferenza di presentazione di una proposta di legge sulla “Remigrazione”. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su CasaPound Camera Argomenti discussi: Pagliarulo: Leggo con raccapriccio che il 30 gennaio si svolgerebbe alla Camera una conferenza stampa di esponenti di CasaPound per lanciare un’iniziativa sulla remigrazione. E’ uno sfregio alla natura antifascista della Repubblica; Camera, presidente Fontana critico su conferenza con Casapound: Inopportuna; CasaPound per la remigrazione alla Camera con sponda leghista; La Lega apre la Camera alla remigrazione targata Casapound. Conferenza Casapound alla Camera, Pagliarulo (Anpi): Sfregio a istituzioni democraticheÈ scontro aperto dopo l'annullamento della conferenza stampa che esponenti dell'estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, avevano in ... lapresse.it Bagarre alla Camera per la conferenza stampa con CasaPoundLa sala prenotata dal deputato calabrese della Lega Furgiuele è stata occupata da un gruppo di deputati di Pd, M5S e Avs che hanno intonato Bella Ciao e mostrato copie della Costituzione ... rainews.it "SFRATTATA" CASAPOUND!!...(DALLA CAMERA). I deputati di Pd, M5S e Avs occupano la sala stampa di Montecitorio e intonano ‘Bella Ciao’: “I fascisti non possono entrare alla Camera”, afferma la deputata Laura Boldrini. La protesta contro la conferenza - facebook.com facebook Conferenza Casapound, la sinistra occupa la sala stampa: "I neofascisti non entrano" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.