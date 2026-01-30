conerobus lavoratori responsabili a loro il nostro riconoscimento

I dipendenti di Conerobus hanno deciso di approvare l’uso del fondo di solidarietà. La loro scelta rappresenta un momento importante per l’azienda e la politica locale. Ora si attende la conferma ufficiale, ma il risultato della consultazione mostra come i lavoratori siano pronti a fare fronte comune.

L’esito della consultazione dei lavoratori di Conerobus sull’applicazione del fondo di solidarietà rappresenta un fatto politico di grande rilevanza. Ancora una volta sono i lavoratori a dimostrare senso di responsabilità, scegliendo di farsi carico direttamente del risanamento aziendale, attraverso sacrifici pesanti, per garantire la continuità del servizio pubblico. A loro, e a chi in questi difficili mesi sta davvero lavorando per le sorti della Conerobus, va il nostro riconoscimento per un atto di serietà che non può essere dato per scontato". A scrivere sono i consiglieri regionali e comunali del Partito democratico il giorno dopo la vittoria netta del sì al referendum con cui i lavoratori dell’azienda hanno accettato il piano di risanamento aziendale e la cassa integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I lavoratori di Conerobus hanno deciso di revocare lo sciopero di 24 ore.

