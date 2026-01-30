Condanna per reato grave Italia respinge richiesta di estradizione da Brasile per paura di trattamenti inumani

L’Italia ha rifiutato la richiesta di estradizione di un cittadino italiano condannato in Italia per un reato grave. La motivazione ufficiale riguarda la paura che, una volta in Brasile, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti nelle carceri locali. La decisione arriva dopo aver valutato i rischi e le condizioni nelle strutture carcerarie brasiliane.

L’Italia ha negato la richiesta di estradizione presentata dal Brasile per un cittadino italiano condannato in Italia per reato grave, motivando la decisione con il rischio di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri brasiliane. La Corte d’Appello di Torino ha emesso la sentenza dopo un’attenta valutazione delle condizioni detentive nel sistema penitenziario brasiliano, che, secondo le evidenze raccolte, non garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto. Il caso riguarda un uomo già condannato in Italia per reati gravi, che aveva chiesto di scontare la pena nel proprio paese d’origine, ma la richiesta è stata bocciata dal tribunale italiano sulla base del principio di non refoulement, ovvero il divieto di espulsione verso un paese dove esiste un rischio concreto di trattamenti inumani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Condanna per reato grave, Italia respinge richiesta di estradizione da Brasile per paura di trattamenti inumani Approfondimenti su Italia Brasile Cassazione blocca l’estradizione di un ucraino: “Rischio trattamenti inumani”. Resta a Giugliano Brasile: Corte suprema respinge richiesta Bolsonaro di arresti domiciliari La Corte Suprema del Brasile ha respinto la richiesta di Jair Bolsonaro di trasformare la sua condanna in arresti domiciliari. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Brasile Argomenti discussi: Reformatio in peius: pena e reato continuato; Calcolo della pena: Cassazione su reato continuato; Reato continuato: come si sceglie il reato più grave; Continuazione reati: motivazione dell’aumento di pena. Latina, assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia: condanna a 9 mesi per lesioniOperaio di 43 anni assolto perché il fatto non sussiste per il reato più grave. Revocati braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex compagna ... latinaoggi.eu Brescia, condanna a 5 anni per abusi su minore: il giudice riqualifica il reatoA Brescia un 29enne è stato condannato a cinque anni per aver commesso atti illeciti nei confronti di una bambina di 10 anni, dopo che il giudice ha riqualificato il reato. news.fidelityhouse.eu Il reato alla base della condanna è ancora punibile con il traffico di influenze illecite. Inammissibile il ricorso dell'ex sindaco - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.