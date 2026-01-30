Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco le convocazioni AGGIORNATO

È iniziata ufficialmente la prova orale del concorso PNRR3 per i docenti di scuola secondaria. Le commissioni sono state formate e le lettere di convocazione distribuite, così le prove possono partire. I candidati si preparano a sostenere gli esami, mentre le scuole attendono di conoscere i risultati delle selezioni.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all’estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1004 2026. Sicilia – primo turno prove orali – Le prove orali del primo turno inizieranno il 19.02.2026 ore 15:00 e termineranno il 08.04.2026 ore 15:00 Emilia-Romagna – prova orale – Le prove orali avranno inizio l’11 febbraio 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

