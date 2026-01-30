Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Questa mattina sono state rese note le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3. Le prove, che riguardano le classi di infanzia, primaria e secondaria, inizieranno a breve, secondo quanto previsto dal decreto di nomina. Le scuole sono pronte a ricevere i candidati, mentre i docenti aspettano di conoscere le date ufficiali delle sessioni di esame.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” Si tratta della lettera dell’alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

Ultime notizie su Concorso docenti PNRR3

Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR 3: scioglimento della riserva; Concorso docenti PNRR3: comincia la prova orale. Diretti verso le assunzioni del 2026 [LO SPECIALE]; Scuola, concorsi PNRR3.

Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per sciogliere la riserva: tutte le info utiliScade il 2 febbraio il termine entro cui i candidati del concorso docenti PNRR3 devono procedere allo scioglimento della riserva dichiarata in fase di presentazione della domanda. Si tratta di un pass ... msn.com

Prova orale concorso docenti PNRR3: come funziona, quanto dura e cosa chiedono davvero alla lezione simulataSe sei arrivato fin qui, vuol dire che lo scritto del concorso docenti PNRR3 l’hai superato. Hai guardato il punteggio mille volte, hai controllato le graduatorie regionali e ora la parola che ti gira ... alphabetcity.it

# **docenti bocciati prova orale discussioni con le commissioni concorso pnrr3 la rabbia delle docenti bocciate e messe spalle al muro con la loro impreparazione ed ignoranza** - facebook.com facebook

Concorso docenti I e II grado D.D. n. 2939/2025 PNRR3 – Decreto rettifica commissione classe A047 x.com