Con la febbre alta è normale che un bimbo alterni brividi e sudore?

Quando il figlio di quattro anni ha la febbre alta, è normale che alterni brividi e sudore. La mamma ha scritto chiedendo se questa oscillazione è comune, dato che il bambino si trova in questa condizione. La domanda nasce perché il bambino, in questi momenti, sembra molto scombussolato e ha bisogno di rassicurazioni. La febbre alta può causare queste reazioni, ma è importante monitorare i sintomi e consultare il pediatra se la situazione si aggrava.

Salve, quando mio figlio di 4 anni ha la febbre alta alterna brividi e momenti in cui suda tantissimo. A volte mi sembra che peggiori subito prima che migliori. È normale questo andamento “a picchi”? E quando è davvero necessario portarlo al pronto soccorso? La ringrazio. Gentile mamma, l’andamento che descrive è tipico della febbre nei bambini. I brividi compaiono quando la temperatura sta salendo, mentre la sudorazione indica che la febbre sta scendendo: per questo può sembrare che il bambino peggiori subito prima di migliorare, ma si tratta di meccanismi fisiologici di regolazione della temperatura corporea, che in corso di febbre viene ‘ settata’ a un livello più alto del normale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

