Quando un bambino di quattro anni ha la febbre alta, è normale che vomiti brividi e sudore. Spesso, il suo corpo cerca di combattere l’infezione, facendo salire e scendere la temperatura. In questi casi, i genitori si preoccupano e si chiedono se sia tutto normale. La risposta è sì, ma bisogna monitorare attentamente i sintomi e consultare il pediatra se la febbre persiste o si aggrava.

Salve, quando mio figlio di 4 anni ha la febbre alta alterna brividi e momenti in cui suda tantissimo. A volte mi sembra che peggiori subito prima che migliori. È normale questo andamento “a picchi”? E quando è davvero necessario portarlo al pronto soccorso? La ringrazio. Gentile mamma, l’andamento che descrive è tipico della febbre nei bambini. I brividi compaiono quando la temperatura sta salendo, mentre la sudorazione indica che la febbre sta scendendo: per questo può sembrare che il bambino peggiori subito prima di migliorare, ma si tratta di meccanismi fisiologici di regolazione della temperatura corporea, che in corso di febbre viene ‘ settata’ a un livello più alto del normale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Con la febbre alta è normale che un bimbo alterni brividi e sudore?”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su febbre alta figlio

Argomenti discussi: Febbre alta; COVID oggi (gennaio 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere; Influenza K: tutto quello che c’è da sapere; Anziana sola in casa con la febbre alta chiama i carabinieri: Non ho nessuno e niente da mangiare. E loro le portano il cibo.

Come Abbassare Velocemente la Febbre: Guida ai Rimedi EfficaciScopri come abbassare velocemente la febbre con metodi efficaci. Combatti il disagio e riprendi il benessere! La febbre rappresenta una risposta naturale del nostro organismo alle infezioni e ad altre ... microbiologiaitalia.it

Anziana sola in casa con la febbre alta chiama i carabinieri: «Non ho nessuno e niente da mangiare». E loro le portano il ciboLa solitudine, a volte, pesa più della malattia. In un piccolo appartamento di Sacile, in provincia di Pordenone, il silenzio di una casa ... msn.com

Sapete perché con la febbre si sente freddo anche se la temperatura è alta Per approfondire leggete il link nel primo commento - facebook.com facebook