Con la febbre alta è normale che un bimbo alterni brividi e sudore?

La mamma di un bambino di 4 anni si preoccupa perché, quando ha la febbre alta, il suo piccolo alterna brividi a momenti di sudore intenso. La domanda che si pone è se tutto ciò sia normale o se ci siano rischi nascosti. La risposta è che sì, è comune che con la febbre il corpo del bambino reagisca in questo modo, ma è importante monitorare attentamente la situazione e consultare il pediatra se i sintomi peggiorano o si prolungano.

Salve, quando mio figlio di 4 anni ha la febbre alta alterna brividi e momenti in cui suda tantissimo. A volte mi sembra che peggiori subito prima che migliori. È normale questo andamento "a picchi"? E quando è davvero necessario portarlo al pronto soccorso? La ringrazio. Gentile mamma, l'andamento che descrive è tipico della febbre nei bambini. I brividi compaiono quando la temperatura sta salendo, mentre la sudorazione indica che la febbre sta scendendo: per questo può sembrare che il bambino peggiori subito prima di migliorare, ma si tratta di meccanismi fisiologici di regolazione della temperatura corporea, che in corso di febbre viene ' settata' a un livello più alto del normale.

