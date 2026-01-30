Con la Cassoeula del Gianni gli Alpini di Caronno aiutano il piccolo Erik

Con la “Cassoeula del Gianni”, gli Alpini di Caronno hanno deciso di mettere insieme le forze per aiutare il piccolo Erik, un bambino nello spettro autistico. Durante l’evento, hanno raccolto fondi che serviranno a finanziare un corso di musicoterapia per il ragazzo. Una giornata di solidarietà che ha coinvolto molte persone del paese.

