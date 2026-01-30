Comunicato Stampa | Tutto d' un fiato Tra memorie indagini e sentimenti il presente visto dal banco dei ricordi
Nel pomeriggio del 20 luglio 1969, in un piccolo paese dell’entroterra siciliano, la vita si ferma per alcune ore. La gente smette di fare le sue cose quotidiane, lasciando spazio ai ricordi e ai pensieri. Quel giorno, la luna si avvicinò di più alla Terra, e le emozioni si mescolano con le abitudini di sempre.
Nel pomeriggio del 20 luglio 1969, in un paese dell'entroterra siciliano, i riti e le abitudini della sera si fermano per alcune ore. La casa viene rassettata con la meticolosità delle grandi occasioni, gli ospiti arrivano e si riuniscono davanti alla televisione: stanno per assistere allo
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; INIZIA A TANGERI DOMENICA 11 GENNAIO IL TOUR 2026 DI SUONO ITALIANO
Il tour 2026 di Suono Italiano prenderà il via a Tangers domenica 11 gennaio, portando in scena una selezione rappresentativa della musica italiana.
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; SABATO 24 GENNAIO A BANGKOK ARRIVA IL JAZZ DEL PIANISTA LUCA FILASTRO
Sabato 24 gennaio a Bangkok, il pianista italiano Luca Filastro presenta il suo jazz, portando la musica italiana nel cuore della Thailandia.
