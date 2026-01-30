Comunicato Stampa | The swimmer la tenera storia di un cucciolo che ha imparato a camminare

Questa mattina, un cucciolo di nome “The swimmer” ha fatto il suo primo passo dopo settimane di attesa. Il piccolo ha superato le difficoltà e ora impara a camminare, sorprendendo tutti i volontari che lo hanno seguito passo dopo passo. La storia di “The swimmer” ha commosso chiunque abbia visto le sue prime mosse, dimostrando che anche nei momenti più difficili c’è speranza.

