Comunicato Stampa | Marianna Caldora lancia il Bestseller Gestire Il Mutuo

Marianna Caldora ha appena pubblicato il suo nuovo libro, “Gestire Il Mutuo”. L’autrice, conosciuta per la sua esperienza nel settore, vuole aiutare i lettori a capire meglio come affrontare questa spesa importante. Il libro si rivolge a chi sta pensando di comprare casa o sta già gestendo un mutuo. Caldora spiega i passaggi fondamentali e dà consigli pratici, senza giri di parole. La guida si propone come un aiuto concreto per chi vuole capire cosa aspettarsi e come muoversi in un mercato spesso complicato.

Milano, 31.01.2026 – Quando si parla di mutuo, la prima cosa che viene in mente riguarda l'acquisto dell'asset più amato dagli italiani: la casa. Peccato che a volte, quello stesso immobile, invece di rappresentare un porto sicuro, rischia di diventare una fonte di stress che logora la serenità propria e quella delle persone che ci circondano. Il motivo? La gioia iniziale per le chiavi in mano spesso lascia posto all'ansia per una rata che diventa, nel tempo, una vera e propria gabbia invisibile. Per tutti coloro che desiderano gestire ogni fase del mutuo in maniera lineare ma non sanno come fare, esce oggi il libro di "Ho scelto di scrivere questo libro per condividere la mia esperienza e aiutare le persone a vivere con serenità il percorso del mutuo, inclusa la fase del post-mutuo" afferma Come precisa la stessa autrice, l'obiettivo di questo libro è fare chiarezza ed essere trasparente riguardo la scelta del mutuo.

