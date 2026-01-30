Questa mattina si è svolto un laboratorio dedicato a come comunicare la creatività nel progetto architettonico. Antonella Postorino, architetta e docente, ha guidato i partecipanti in un percorso che unisce tecnica, visione e narrazione. Le persone presenti hanno potuto scoprire strumenti pratici per esprimere meglio le proprie idee e mostrare il valore del loro lavoro.

Comunicare la Creatività: il laboratorio che unisce tecnica, visione e racconto a cura dell’architetta e docente Antonella Postorino. In un panorama professionale sempre più competitivo e interconnesso, la capacità di raccontare il proprio lavoro è diventata una competenza strategica. Non basta progettare: occorre saper comunicare la creatività, trasformando idee, processi e risultati in narrazioni capaci di parlare a pubblici diversi, con linguaggi chiari, coinvolgenti e riconoscibili. È da questa consapevolezza che nasce il laboratorio “Comunicare la Creatività”, ideato e condotto dall’architetta, giornalista e docente Antonella Postorino, figura di riferimento nel campo della comunicazione applicata all’Architettura e ai Beni Culturali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Comunicare la creatività nel progetto architettonico

