Si conclude l’assemblaggio della prima galleria a Cefalù, un passo importante per il progetto ferroviario tra Palermo e Messina. I lavori stanno andando avanti e il tratto ferroviario si avvicina alla fase finale. La galleria, che rappresenta una parte fondamentale dell’intervento, è ormai completata. Ora si attende solo il collegamento finale per rendere più veloce e sicuro il percorso tra le due città.

Si è concluso l’assemblaggio strutturale della prima galleria del progetto ferroviario di Cefalù, un passo cruciale per la riqualificazione del tratto ferroviario tra Palermo e Messina. L’ultimo diaframma, elemento fondamentale per la stabilità e la tenuta del tunnel, è stato rimosso nei giorni scorsi, segnando l’apice di una fase costruttiva intensa e tecnologicamente avanzata. Il cantiere, gestito da Rfi, si trova nel tratto che attraversa la zona montuosa a nord della città, dove il terreno presenta caratteristiche geologiche complesse che hanno richiesto soluzioni ingegneristiche precise e mirate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Completato l’assemblaggio strutturale della prima galleria di Cefalù, in via di conclusione il tratto ferroviario.

