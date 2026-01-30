Domani sera si gioca Como contro Atalanta, una sfida importante per entrambe le squadre. I padroni di casa vogliono rafforzare la loro posizione in zona Europa, mentre gli ospiti cercano di continuare la risalita in classifica. La partita, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, promette tensione e spettacolo. I tifosi sono in attesa di vedere quale squadra avrà la meglio.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Da un lato i lariani che vogliono consolidarsi in zona Europa, dall’altro i bergamaschi che continuano la loro risalita in classifica. Como vs Atalanta si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia. C OMO VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani hanno vissuto un momento di difficoltà con due sconfitte contro INter e Milan, ma poi si sono ripresi alla grande, inanellando tre vittorie consecutive, conquistando anche l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Ora la squadra di Fabregas è sesta con 40 punti, a meno tre dalla zona CHampions. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Como vs Atalanta, ventitreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Como Atalanta

La Lazio e il Genoa si preparano a sfidarsi nella ventitreesima giornata di Serie A.

Pisa cerca punti disperatamente contro un Sassuolo più tranquillo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

FASCE ASTA FANTACALCIO AGGIORNATE | Consigli Asta Fantacalcio 2025/26

Ultime notizie su Como Atalanta

Argomenti discussi: Classifica Serie A un anno dopo: boom del Como; Serie A: Como-Atalanta in campo domenica alle 15 DIRETTA; Dove vedere Como-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01.

L’arbitro di Como è una vecchia conoscenzaLuca Pairetto della sezione Aia di Nichelino, figlio d’arte, è stato designato per Como-Atalanta, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie A, domenica 1° febbraio alle ore 15. calcioatalanta.it

Como-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Como-Atalanta in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 23ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

COMO-ATALANTA Campionato Serie A 2025/26, 23a giornata, domenica 1 febbraio 2026, ore 15, Como, Stadio Sinigaglia Premio in palio: una tazza da collezione della nostra esclusiva "COMO City & Lake MUGS COLLECTION" con le fotografie di @ - facebook.com facebook

Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolari x.com