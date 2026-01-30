A Torino, nel cuore del Canavese, è nato un nuovo comitato per sostenere il sì alla consultazione regionale che si terrà nei prossimi mesi. La formazione si è appena costituita per raccogliere firme e promuovere il voto tra i cittadini della zona.

Si è costituito a Torino, nel cuore del Canavese, un nuovo comitato per il sostegno al sì alla consultazione regionale in programma nei prossimi mesi. Il gruppo, battezzato “Il Canavese dice Sì”, nasce da un’idea condivisa da cittadini, associazioni locali e rappresentanti di categorie economiche che vogliono mobilitarsi per promuovere un’ampia partecipazione al voto. L’iniziativa si inserisce in un contesto politico e sociale in cui il dibattito sulle competenze regionali sta acquisendo sempre maggiore rilevanza, soprattutto in aree come il Canavese, dove le questioni legate allo sviluppo territoriale, ai trasporti e alla gestione del patrimonio pubblico sono al centro del confronto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comitato pro-referendum si costituisce nel Canavese per sostenere il sì alla consultazione regionale

In Campania, Forza Italia ha annunciato ufficialmente la costituzione del Comitato regionale per il Sì al Referendum sulla Giustizia, con l'obiettivo di organizzare e coordinare le attività in vista delle consultazioni del 22 e 23 marzo 2026.

