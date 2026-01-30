come vedere la replica di x factor 2025

Dopo diciassette anni dal debutto, X Factor Italia torna in tv. La diciannovesima edizione va in onda su Sky, portando di nuovo sul palco giovani talenti pronti a sfidarsi. La trasmissione, che si può rivedere in replica, continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue sfide e le esibizioni dei concorrenti.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

